В «Феррари» ответили, станет ли Сайнс лидером команды из-за последних Гран-при

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис высказался о крайних выступлениях пилота команды Карлоса Сайнса, а также ответил на вопрос о лидерстве между ним и Шарлем Леклером.

«Вы совершенно правы, говоря, что Карлос провёл три отличных уикенда в Сильверстоуне, Австрии и Франции. И мы очень довольны этим. Это не отражено в финальных протоколах, за исключением Сильверстоуна, но это правда, он добился большого прогресса с начала сезона.

Мы не скрывали, что, по естественной причине, машина не подходила ему. Нам пришлось провести большую работу с ним, инженерами, со всеми в Маранелло, чтобы быть уверенными в том, что мы можем дать ему нечто более комфортное. А подобное требует времени. Мы постепенно движемся в правильном направлении.

Делает ли это кого-то лидером? Нет, не делает. Мы знаем, что у нас есть два отличных гонщика. И мы относимся к ним так, чтобы максимально улучшить наши позиции в чемпионате», – приводит слова функционера издание Motorsport Week.