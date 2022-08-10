Штайнер высказался о будущем Мика Шумахера в «Хаасе»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу будущего немецкого пилота Мика Шумахера в команде.
«Зависит ли его будущее от решения «Феррари»? Нет, не только от них. Это будет наше совместное решение. Мы никогда не принимаем такие решения до летних каникул, и этот год не исключение. Настанет время, когда мы примем решение, но нам нужно посмотреть, как успешно он проведёт следующие гонки.
Я не знаю, какой план у Мика. Мы с ним ещё не обсуждали выступление в следующем году. Вся эта ситуация с «Астон Мартин» произошла очень быстро. Был слух, что он может заменить Феттеля, но этот слух очень быстро ушёл, когда Фернандо подписал контракт. Но я особо не следил за этой ситуацией», — сказал Штайнер на канале RacingNews365 COM в YouTube.
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