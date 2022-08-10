Кристиан Хорнер: «Феррари» быстра, а «Мерседес» возвращается в игру

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1.
«В турнирной таблице вроде как всё смотрится очень здорово, и в этом плане нам приятно уходить на летние каникулы. Однако впереди ещё много гонок. «Феррари» быстра, «Мерседес» возвращается в игру. В этом сезоне ещё предстоит пройти долгий, долгий путь. Кроме того, нас ожидает спринтерская гонка. Так что мы ничего не принимаем как должное. Впереди ещё много гонок, причём в самых разных местах», — приводит слова Хорнера Racer.
Напомним, первое место в Кубке конструкторов в настоящее время занимает «Ред Булл», в активе которого 431 очко. На втором месте располагается «Феррари» (334). У «Мерседеса», который на третьей позиции, 304 балла. В общем зачёте пилотов лидерство у Макса Ферстаппена («Ред Булл») — 258 очков.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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