Тост объяснил, почему «Ред Булл» не станет отпускать Пьера Гасли в «Альпин»
Поделиться
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему в «Ред Булл» не станут отпускать пилота его команды Пьера Гасли. Ранее появились сообщения, согласно которым Гасли сможет занять вакантное место в «Альпин» в 2023 году. Пьер подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.
«Для «Ред Булл» нет смысла отпускать Пьера. Если с каким-либо гонщиком «Ред Булл» что-то случится, то просто нет другого пилота, который смог бы заменить его. Это может сделать только Гасли», — приводит слова Тоста издание Sport1.de.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее на разговоры о возможном переходе Гасли в «Альпин» отреагировал спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.
Комментарии
- 10 августа 2022
-
12:38
-
11:09
-
10:23
-
09:44
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 августа 2022
-
22:48
-
21:57
-
21:37
-
20:47
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
-
13:21
-
13:09
-
12:29
-
11:36
-
10:55
-
09:50
-
00:44
- 8 августа 2022
-
23:47
-
23:06
-
21:51
Партнерский контент