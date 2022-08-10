Тост объяснил, почему «Ред Булл» не станет отпускать Пьера Гасли в «Альпин»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, почему в «Ред Булл» не станут отпускать пилота его команды Пьера Гасли. Ранее появились сообщения, согласно которым Гасли сможет занять вакантное место в «Альпин» в 2023 году. Пьер подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.



«Для «Ред Булл» нет смысла отпускать Пьера. Если с каким-либо гонщиком «Ред Булл» что-то случится, то просто нет другого пилота, который смог бы заменить его. Это может сделать только Гасли», — приводит слова Тоста издание Sport1.de.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее на разговоры о возможном переходе Гасли в «Альпин» отреагировал спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.