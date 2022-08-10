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«Феррари» представит обновление гибридной составляющей силовой установки на ГП Бельгии

«Феррари» представит обновление гибридной составляющей силовой установки на ГП Бельгии
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Команда Формулы-1 «Феррари» намерена привезти обновление гибридной составляющей своей силовой установки на Гран-при Бельгии. Об этом информирует Racingnews365.

По правилам, действующим в 2022 году, модернизация ряда элементов силовых установок после 1 марта заморожена, в том числе нельзя заниматься доработкой двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора и мотор-генератора MGU-H. Допускается лишь внесение каких-то усовершенствований, направленных на повышение надёжности, но это всегда должно обсуждаться с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

При этом MGU-K, накопитель энергии и управляющая электроника могут быть модернизированы до 1 сентября, если это не было сделано ранее в сезоне. Гонка на трассе «Спа-Франкоршам» как раз будет последней перед крайним сроком 1 сентября.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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