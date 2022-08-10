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Маттиа Бинотто прокомментировал предстоящее обновление силовой установки «Феррари»

Маттиа Бинотто прокомментировал предстоящее обновление силовой установки «Феррари»
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал готовящееся обновление силовой установки команды к Гран-при Бельгии.

«Да, мы ожидаем улучшений гибридной системы, которые помогут нам на период заморозки модернизации. Мы усердно работаем, однако не нужно считать это поворотным моментом. Я бы не назвал это стратегией, скорее следствием», – приводит слова функционера издание Motorsport Italia.

Напомним, по правилам, действующим в 2022 году, модернизация ряда элементов силовых установок после 1 марта заморожена — в том числе нельзя заниматься доработкой двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора и мотор-генератора MGU-H. Допускается лишь внесение усовершенствований, направленных на повышение надёжности, однако это должно обсуждаться с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

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