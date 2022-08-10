Гуаньюй Чжоу оценил свои перспективы в «Альфа Ромео» после первой половины сезона

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу оценил свои перспективы в команде после первой половины сезона.

«Я не разговаривал ни с одной из команд. Я освоился в «Альфа Ромео», мне здесь нравится. Если я и беспокоился о своём будущем в начале сезона, то сейчас это не особо меня волнует. Я чувствую, что прошёл момент, когда должен был проявить себя. Сейчас же пора сосредоточиться на стабильности, постепенно добиваясь улучшений к концу года. Я доволен работой с командой.

Думаю, что если я смогу продолжать в том же духе и становиться лучше от гонки к гонке, тогда не останется причин, по которым я не мог бы выступать в чемпионате», – приводит слова пилота Motorsport.

Ранее в интервью Чжоу прокомментировал конфликт между «Альпин» и Оскаром Пиастри.