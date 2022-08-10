Карлос Сайнс рассказал, что говорит себе, когда ему трудно
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Гонщик «Феррари» испанец Карлос Сайнс рассказал, как настраивает себя на работу в непростые для него времена. По словам пилота, он находит место в окрестностях Маранелло и говорит с собой.
«Если в какой-то день я чувствую себя уставшим, грустным или со мной что-то не так. Или если я в плохом настроении и не знаю, почему, я говорю: «Чёрт. Я пилот «Феррари». И я в Маранелло. Сегодня я поеду на симуляторе. А завтра буду тестировать машину. И скоро мне предстоит гонка», – приводит слова Сайнса издание GQ.
Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал готовящееся изменение силовой установки команды к Гран-при Бельгии. Напомним, команда готовится привезти в Спа обновление гибридной составляющей.
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