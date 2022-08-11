Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

До скандала с «Альпин» Пиастри успел пройти примерку сиденья в «Уильямсе»

До скандала с «Альпин» Пиастри успел пройти примерку сиденья в «Уильямсе»
Комментарии

Решение австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри покинуть французскую команду повлияло и на «Уильямс», которые теперь вынуждены искать гонщика.

«Альпин» планировали отправить Пиастри в аренду в «Уильямс» на ближайший сезон и, возможно, даже на больший срок, чтобы потом он вернулся и заменил Алонсо. Переговоры были успешными, и команды уже подготовили контракт для Пиастри, а сам пилот успел пройти примерку сиденья незадолго до скандала, сообщает Reuters.

Однако решение Фернандо Алонсо покинуть «Альпин» по окончании сезона заставило руководство французской команды пересмотреть свои планы, в связи с чем пострадал и «Уильямс», который либо оставит Николаса Латифи, либо продолжит искать замену.

Напомним, Оскар Пиастри заявил, что не будет выступать за «Альпин» в 2023 году. Ожидается, что он подписал контракт с «Маклареном».

Новость по теме
Источник: стало известно, почему Комиссия ФИА утвердила контракт Пиастри с «Маклареном»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022