До скандала с «Альпин» Пиастри успел пройти примерку сиденья в «Уильямсе»

Решение австралийского пилота «Альпин» Оскара Пиастри покинуть французскую команду повлияло и на «Уильямс», которые теперь вынуждены искать гонщика.
«Альпин» планировали отправить Пиастри в аренду в «Уильямс» на ближайший сезон и, возможно, даже на больший срок, чтобы потом он вернулся и заменил Алонсо. Переговоры были успешными, и команды уже подготовили контракт для Пиастри, а сам пилот успел пройти примерку сиденья незадолго до скандала, сообщает Reuters.
Однако решение Фернандо Алонсо покинуть «Альпин» по окончании сезона заставило руководство французской команды пересмотреть свои планы, в связи с чем пострадал и «Уильямс», который либо оставит Николаса Латифи, либо продолжит искать замену.
Напомним, Оскар Пиастри заявил, что не будет выступать за «Альпин» в 2023 году. Ожидается, что он подписал контракт с «Маклареном».
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