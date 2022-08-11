Босс «Альпин» сообщил, что получил 8-10 звонков от пилотов, желающих занять место Алонсо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что у него есть несколько кандидатов на замену Фернандо Алонсо, который покинет команду в следующем сезоне.
В «Альпин» планировали заменить Алонсо резервным пилотом Оскаром Пиастри и даже выпустили соотвествующий пресс-релиз, но позднее сам Оскар заявил, что не будет выступать за французскую команду в сезоне-2023.
«Ко мне звонили самые разные люди по этому поводу. Некоторые ребята из младших серий, некоторые ребята из Формулы Е. Возможно, восемь или десять звонков», — цитирует Зафнауэра Reuters.
Ранее Отмар Зафнауэр сообщал, что получил 14 звонков от разных пилотов, которые хотели бы получить место в «Альпин» в новом сезоне. В случае, если команде не удастся договориться с Пиастри, то «Альпин» планирует обратиться в суд, чтобы получить компенсацию.
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