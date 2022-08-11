Экс-глава «Феррари»: Бинотто должен остаться, но главного стратега необходимо уволить

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио не согласен с тем, что стратеги итальянской команды справляются со своей работой.



Ранее Маттиа Бинотто высказался в защиту стратегии «Феррари», заявив, что не видит грубых ошибок.



«Я ждал, что Элкан вмешается после событий Гран-при Венгрии. Было очень много ошибок. Команда добилась прогресса по сравнению с прошлыми двумя сезонами, и надо отдать должное Бинотто, который всегда был опытен в техническом плане. Под его руководством инженерами создана машина, которая может побеждать.



Я уверен, что Бинотто должен оставаться на своём месте, но главного стратега Иньяки Руэду необходимо уволить. Он не принёс пользу ни одной из команд, в которых работал», — заявил Фьорио в интервью итальянскому изданию Autosprint.

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