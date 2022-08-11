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Норрис: никаких психологических трюков, я действительно стараюсь помогать Риккардо

Норрис: никаких психологических трюков, я действительно стараюсь помогать Риккардо
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что старается помочь своему напарнику Даниэлю Риккардо и не старается использовать различные приёмы, чтобы опередить его в общем зачёте.

«Какие психологические трюки? Что я могу использовать и зачем мне это нужно? Напротив, я действительно стараюсь помогать Риккардо всем, чем могу. Это пойдёт на пользу команде, так как мы боремся с «Альпин». С точки зрения данных и всех остальных аспектов Даниэль видит всё то же, что и я. Я стараюсь помогать ему больше, чем обычно помогаю напарникам, так как это важно для команды», — приводит слова Норриса Racefans.

На данный момент Ландо Норрис располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов с 76 очками, у Риккардо 19 очков и 12-е место.

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