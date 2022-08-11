Гасли объяснил провал «Альфа Таури» в первой половине сезона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли объяснил, почему команда плохо выступила в первой половине текущего сезона.
«Я думаю, что есть две причины наших плохих выступлений. Во-первых, мы потеряли конкурентоспособность в квалификации. В прошлом году это было нашей сильной стороной и я стабильно был в третьем сегменте. А в текущем сезоне недостаток скорости в квалификации затем влияет на гонку.
Вторая причина — конкуренты сделали шаг вперёд. «Альфа Ромео», «Альпин», «Хаас», все они прибавили. В прошлом сезоне я часто оказывался рядом с Леклером, а сейчас мы и в целом не очень способны конкурировать, и возникают проблемы с машиной. Контакты, столкновения, механические проблемы, тормоза, была даже проблема с системой отсчёта времени», — приводит слова Гасли Motorsport Italia.
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