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Гасли объяснил провал «Альфа Таури» в первой половине сезона

Гасли объяснил провал «Альфа Таури» в первой половине сезона
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли объяснил, почему команда плохо выступила в первой половине текущего сезона.

«Я думаю, что есть две причины наших плохих выступлений. Во-первых, мы потеряли конкурентоспособность в квалификации. В прошлом году это было нашей сильной стороной и я стабильно был в третьем сегменте. А в текущем сезоне недостаток скорости в квалификации затем влияет на гонку.

Вторая причина — конкуренты сделали шаг вперёд. «Альфа Ромео», «Альпин», «Хаас», все они прибавили. В прошлом сезоне я часто оказывался рядом с Леклером, а сейчас мы и в целом не очень способны конкурировать, и возникают проблемы с машиной. Контакты, столкновения, механические проблемы, тормоза, была даже проблема с системой отсчёта времени», — приводит слова Гасли Motorsport Italia.

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