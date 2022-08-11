Тото Вольф: «Мерседес» отстаёт в вопросе разработки болида на несколько месяцев
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблеме с дельфинированием, с которой столкнулась немецкая команды в 2022 году.
«Проблема дельфинирования затмила все достижения команды. Из-за этого мы не могли работать над обновлениями аэродинамичской конфигурации машины, потому что чем выше становился уровень прижимной силы, тем больше становилась проблема с дельфинированием машины.
Но с этапа в Испании мы стали намного лучше понимать ситуацию, связанную с этой проблемой. А к началу летнего перерыва в чемпионате мы наконец-то вообще перестали страдать от этой проблемы. Сейчас мы отстаём в вопросе разработки болида на несколько месяцев. В итоге нам нужно догонять конкурентов», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.
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