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Тото Вольф: «Мерседес» отстаёт в вопросе разработки болида на несколько месяцев

Тото Вольф: «Мерседес» отстаёт в вопросе разработки болида на несколько месяцев
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблеме с дельфинированием, с которой столкнулась немецкая команды в 2022 году.

«Проблема дельфинирования затмила все достижения команды. Из-за этого мы не могли работать над обновлениями аэродинамичской конфигурации машины, потому что чем выше становился уровень прижимной силы, тем больше становилась проблема с дельфинированием машины.

Но с этапа в Испании мы стали намного лучше понимать ситуацию, связанную с этой проблемой. А к началу летнего перерыва в чемпионате мы наконец-то вообще перестали страдать от этой проблемы. Сейчас мы отстаём в вопросе разработки болида на несколько месяцев. В итоге нам нужно догонять конкурентов», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

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