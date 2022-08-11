Боттас: для меня это самый приятный сезон в Формуле-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвёл итоги первой половины сезона-2022 Формулы-1.
«На самом деле для меня это первый опыт долгосрочного контракта. Даже в «Уильямсе» у меня были однолетние контракты. Мне впервые не приходится напрягаться и отвечать на вопросы журналистов о своём будущем. Здорово, когда есть возможность просто сосредоточиться на выступлениях. Это самый приятный сезон в Формуле-1 для меня. Да, иногда ты запоминаешь не всё, но по ощущениям сейчас я и правда получаю от гонок большее удовольствие, чем когда-либо.
Гонки приятные, особенно если говорить о борьбе в середине пелотона, о стратегиях. Когда одно решение может позволить тебе отыграть сразу несколько позиций. Это совсем другая игра. Во времена выступлений в «Мерседесе» у нас была всего одна команда в соперниках, тебе нужно было бороться с двумя машинами, но сейчас таких машин вокруг тебя может быть штук шесть. И это здорово», — приводит слова Боттаса Autosport.
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