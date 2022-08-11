Флавио Бриаторе отдыхает в компании Стефано Доменикали и Тото Вольфа. Фото

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе, являющийся ныне менеджером двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо и послом Формулы-1, опубликовал новый пост в своих социальных сетях.



Бриаторе показал фотографию с отдыха на Сардинии, где он находится вместе с исполнительным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и руководителем команды «Мерседес» Тото Вольфом.



Напомним, Бриаторе покинул Формулу-1 после скандала в 2009 году, когда стало известно, что он участвовал в организации умышленной аварии Нельсиньо Пике на Гран-при Сингапура — 2008.



В марте 2022 года Бриаторе вернулся к работе в Формуле-1 — в качестве посла серии он отвечает за налаживание отношений с потенциальными промоутерами, а также развивает коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.

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