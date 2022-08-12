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Хэмилтон признался, что боится ездить по общественным дорогам

Хэмилтон признался, что боится ездить по общественным дорогам
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что на самом деле боится ездить по общественным дорогам и испытывает стресс.

«По правде говоря, я очень боюсь ездить по обычным дорогам и испытываю стресс. Иногда на них творится полное сумасшествие, и постоянно нужно быть напряжённым и внимательным. Что-то случиться может в любую секунду. Кто-то наверняка скажет, что в Формуле-1 я гоняю на скорости свыше 300 километров в час и как можно бояться дорог, но это всё же разные вещи. Люди также думают, что у меня наверняка крутой спорткар, но я с недавнего времени предпочитаю электромобиль Smart», — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон идёт на шестом месте в общем зачёте пилотов со 146 очками.

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