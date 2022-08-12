Хэмилтон признался, что боится ездить по общественным дорогам

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что на самом деле боится ездить по общественным дорогам и испытывает стресс.
«По правде говоря, я очень боюсь ездить по обычным дорогам и испытываю стресс. Иногда на них творится полное сумасшествие, и постоянно нужно быть напряжённым и внимательным. Что-то случиться может в любую секунду. Кто-то наверняка скажет, что в Формуле-1 я гоняю на скорости свыше 300 километров в час и как можно бояться дорог, но это всё же разные вещи. Люди также думают, что у меня наверняка крутой спорткар, но я с недавнего времени предпочитаю электромобиль Smart», — рассказал Хэмилтон в интервью Vanity Fair.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон идёт на шестом месте в общем зачёте пилотов со 146 очками.
- 12 августа 2022
-
10:01
-
09:54
-
00:49
- 11 августа 2022
-
23:52
-
22:49
-
21:59
-
20:50
-
19:55
-
18:55
-
17:52
-
16:33
-
15:17
-
14:29
-
13:48
-
12:39
-
11:50
-
11:32
-
10:20
-
09:46
-
01:17
- 10 августа 2022
-
23:32
-
22:05
-
20:58
-
18:39
-
17:41
-
16:45
-
15:06
-
14:04
-
13:11
-
12:38
-
11:09
-
10:23
-
09:44
-
00:40
-
00:39