Босс «Альфа Таури»: Ферстаппен ещё не показал свой максимум

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост уверен, что его бывший подопечный Макс Ферстаппен ещё не продемонстрировал свой максимальный уровень и в будущем будет прогрессировать.



«Я помню, как в 2014 году Макс провёл первую тренировку в Сузуке и уверено справился, хотя трасса была сложна. Нас в «Торо Россо» очень много критиковали за то, что мы посадили в кокпит 17-летнего Ферстаппена, у которого даже не было водительских прав.



В первых гонках он порой был слишком агрессивен, и это приводило к авариям. Сейчас он гоняет на очень высоком уровне, и это мы ещё не видели его максимума. Только Леклер может не отставать от него, Хэмилтон под влиянием времени уже начал отставать. С самого начала Макс напомнил мне Михаэля Шумахера. Сложно было не заметить его талант», — приводит слова Тоста F1-Insider.