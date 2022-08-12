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Льюис Хэмилтон: постараюсь быть тем, кто всегда позитивно относится к гонщикам

Льюис Хэмилтон: постараюсь быть тем, кто всегда позитивно относится к гонщикам
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что после ухода из Формулы-1 всегда будет стараться сохранять позитивный настрой к каждому гонщику.

«Я всегда буду наблюдать за чемпионатом. Постараюсь быть тем, кто позитивно относится к гонщикам, которые будут выступать после. Знаете, как бывает трудно стартовать на фоне всего этого негатива. Не хочу быть одним из тех, кто так поступает, потому что сам всё это испытал», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

В настоящее время Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе британца 146 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (258).

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:

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