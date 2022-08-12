Хорнер объяснил, почему в Формуле-1 сейчас не нужна ещё одна команда

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что на данный момент нецелесообразно приглашать 11-ю команду в Формулу-1.



Ранее Тото Вольф уже высказался против прихода команды Майкла Андретти с 2024 года. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда.



«Если мы уберём из этого уравнения экономику, то 24 машины в гонках — хорошо. Так мы можем получить больше интересных гонщиков в Формуле-1. Однако проблема будет лежать в области финансов. Привлекая ещё две команды, вы разбавляете банк для десяти существующих. Нет систем понижения или повышения. Стефано Доменикали должен будет решить, как оправдаться перед небольшими командами. Если им придётся отказаться даже от пяти миллионов евро ради новой команды, то зачем им на это идти?



С идеалистической точки зрения я бы поддержал вариант с пелотоном из 12 команд. Но если взглянуть на цифры, то поймёте, что это плохая идея», — объяснил Хорнер в интервью Sky Sports.