Алези рассказал, что его больше всего шокирует в ситуации с Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о ситуации с контрактом австралийского резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри. По словам Алези, больше всего его шокирует факт того, что Пиастри в настоящее время не участвует в гонках.
«Фантастика – видеть, как молодой гонщик оказался в центре внимания двух команд, которые хотят его видеть. Стоит признать, Оскар совершил впечатляющий дебют в автоспорте – он выиграл свой первый сезон в Формуле-3 и в Формуле-2. В этом сезоне он не участвует в гонках. И это меня шокирует даже больше, чем то, что происходит сейчас. Думаю, что с новым форматом чемпионата, с новым духом Формулы-1 все молодые гонщики найдут правильное направление, и это очень здорово», — приводит слова Алези издание Give me Sport.
Ранее в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Пиастри будет выступать за них, однако Оскар буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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