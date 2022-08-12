Марио Андретти: для Формулы-1 неплохо иметь 11 или 12 команд

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1.
«Честно говоря, для Формулы-1 неплохо иметь 11 или 12 команд. Я не знаю, почему они сопротивляются и считают, что 10 команд достаточно. Мы ни в коем случае не сдадимся, потому что это наша жизнь. Мы хотим внести свой вклад и не хотим ни у кого ничего отнимать. И мы уже работаем.
Мы начнём не тогда, когда нам скажут: «Хорошо, давайте». Мы уже трудимся. Работа ведётся с тех пор, как было принято решение прийти в чемпионат. Многие не понимают, что мы идём на большой риск, ведь уже было вложено много средств в надежде, что в этом деле возобладает разумное мышление. Это был честный подход. Я просто не понимаю, в чём тут негатив», — приводит слова Андретти Motorlat.
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