Вольф опроверг слухи о том, что ищет замену Хэмилтону

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о будущем Льюиса Хэмилтона и заверил, что не планировал искать своему пилоту замену.



«Слухи о том, что я звонил Пересу, полная ерунда. Он хороший парень, я уважительно отношусь к нему, но я не контактировал ни с ним, ни с кем бы то ни было ещё. Мы с Льюисом хотели работать и прогрессировать вместе даже с учётом не лучшего старта сезона. Мы с ним уже пару месяцев разговариваем о том, что можем работать и пять лет, и десять лет вместе, так что все слухи — неправда.



Лучшая ли у меня пара пилотов? В этом плане у меня ни разу не появлялось каких-либо сомнений. Даже в самые тяжёлые дни. С гонщиками у нас проблем не было никогда», — цитирует Вольфа Motorsport Italia.