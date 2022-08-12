Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Привет, лето». Фернандо Алонсо показал, как проводит время со своей девушкой. Фото

«Привет, лето». Фернандо Алонсо показал, как проводит время со своей девушкой. Фото
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский автогонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает со своей девушкой, австрийской телеведущей Андреа Шлагер.

«Привет, лето», — написал Алонсо.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Напомним, в начале августа стало известно, что Фернандо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где займёт место немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Текущий сезон Алонсо завершит в «Альпин». В настоящее время Алонсо занимает 10-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 41 очко. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 258 баллов.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл? 10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022