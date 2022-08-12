«Привет, лето». Фернандо Алонсо показал, как проводит время со своей девушкой. Фото

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский автогонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает со своей девушкой, австрийской телеведущей Андреа Шлагер.



«Привет, лето», — написал Алонсо.

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Фото: Из личного архива Фернандо Алонсо

Напомним, в начале августа стало известно, что Фернандо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», где займёт место немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Текущий сезон Алонсо завершит в «Альпин». В настоящее время Алонсо занимает 10-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 41 очко. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 258 баллов.

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