Вольф: почему Хэмилтон должен думать о восьми титулах, а не о десяти?

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что до сих пор не забыл о проигрыше Льюиса Хэмилтона в последней гонке прошлого сезона в Абу-Даби.



«Я думаю об этом каждый день. Но при этом принимаю тот факт, что Макс выиграл чемпионат. Он заслужил всё, что получил. Что касается той ситуации, то я считаю, что есть важные ценности вроде честной спортивной борьбы. К сожалению, в тот день эти ценности были отброшены.



Важно ли восьмое чемпионство для Льюиса? Конечно. Он может стать единственным гонщиком, который этого достиг. Но я думаю, что он должен гордиться и семью титулами, как у Михаэля. Это историческое достижение. Если мы дадим Льюису хорошую машину, то зачем размышлять о восьми титулах? Почему не о десяти?» — цитирует Вольфа Motorsport Italia.

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