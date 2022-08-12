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Глава COTA: в США можно проводить больше трёх гонок

Глава COTA: в США можно проводить больше трёх гонок
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Директор трассы в Остине Бобби Эпштейн считает, что на территории США можно проводить больше трёх гонок.

«На нашу гонку распроданы почти все билеты. Причём это случилось в течение двух дней после поступления их в продажу весной. Это невероятно! Популярность Формулы-1 в США сейчас просто запредельная, здесь можно проводить не три гонки, а даже больше.

Каждая гонка уникальна. В Вегасе она пройдёт при искусственном освещении, это будет совсем другой ивент. Майами — международный город, к тому же это другая часть календаря. Не думаю, что для нас это чем-то отличается от Монреаля или Мексики, или, если уж на то пошло, Венгрии или Австралии. Это другая гонка в другое время года. В США сейчас много фанатов, которым интересны они все», — приводит слова Эпштейна Autosport.

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