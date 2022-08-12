Тото Вольф: не горжусь тем, что разбивал наушники
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своих эмоциональных всплесках, во время которых он может позволить себе разбить что-то.
«Я не горжусь тем, что разбивал наушники. Но это я. Я по-прежнему остаюсь агрессивным ребёнком с жёстким воспитанием. Мне иногда приходится бороться за то, чтобы чувствовать себя адекватным», — приводит слова Вольфа GarndPrix247.
Одним из ярких эпизодов с наушниками стал инцидент на Гран-при Саудовской Аравии сезона 2021 года — после столкновения Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном Вольф расколотил очередную пару наушников об стол.
Тото Вольф возглавляет «Мерседес» с 2013 года. Под его руководством немецкий коллектив выиграл восемь Кубков конструкторов и семь личных титулов.
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