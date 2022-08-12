Фабиан Феттель: Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Алонсо и Хэмилтон

Фабиан Феттель, брат четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, высказался о решении Себа завершить карьеру.



«Последние пару лет Себ показал, что хочет быть не просто гонщиком. Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Мой брат оставляет за собой огромное наследие. Учитывая темы, которые он поднимал в последнее время, он сделал огромный шаг вперед как личность.



Вопросы изменения климата и социальные проблемы очень важны. Когда ты высказываешься о таких проблемах, в этом есть нечто благородное.



Почему Себ решил уйти? Я могу судить только со стороны. Помимо Формулы-1 у Себа есть жена, дети. В Формуле-1 более 20 гонок в году, очень насыщенный календарь. Многие семейные люди понимают такой выбор. Из-за последних сезонов это решение стало эмоциональным, потому что Себ уже не просто пилот Формулы-1, он стал кем-то большим. Я ценю это в нём», — приводит слова Фабиана Феттеля F1-Insider.