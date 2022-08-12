Фабиан Феттель: Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Алонсо и Хэмилтон

Фабиан Феттель, брат четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, высказался о решении Себа завершить карьеру.
«Последние пару лет Себ показал, что хочет быть не просто гонщиком. Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Мой брат оставляет за собой огромное наследие. Учитывая темы, которые он поднимал в последнее время, он сделал огромный шаг вперед как личность.
Вопросы изменения климата и социальные проблемы очень важны. Когда ты высказываешься о таких проблемах, в этом есть нечто благородное.
Почему Себ решил уйти? Я могу судить только со стороны. Помимо Формулы-1 у Себа есть жена, дети. В Формуле-1 более 20 гонок в году, очень насыщенный календарь. Многие семейные люди понимают такой выбор. Из-за последних сезонов это решение стало эмоциональным, потому что Себ уже не просто пилот Формулы-1, он стал кем-то большим. Я ценю это в нём», — приводит слова Фабиана Феттеля F1-Insider.
- 12 августа 2022
-
22:56
-
21:55
-
20:49
-
19:54
-
18:53
-
17:55
-
17:09
-
16:53
-
16:53
-
16:23
-
15:59
-
15:01
-
14:28
-
14:00
-
13:41
-
12:52
-
12:41
-
12:03
-
11:46
-
10:52
-
10:01
-
09:54
-
00:49
- 11 августа 2022
-
23:52
-
22:49
-
21:59
-
20:50
-
19:55
-
18:55
-
17:52
-
16:33
-
15:17
-
14:29
-
13:48
-
12:39