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Фабиан Феттель: Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Алонсо и Хэмилтон

Фабиан Феттель: Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Алонсо и Хэмилтон
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Фабиан Феттель, брат четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, высказался о решении Себа завершить карьеру.

«Последние пару лет Себ показал, что хочет быть не просто гонщиком. Формуле-1 будет трудно заменить таких людей, как Себ, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Мой брат оставляет за собой огромное наследие. Учитывая темы, которые он поднимал в последнее время, он сделал огромный шаг вперед как личность.

Вопросы изменения климата и социальные проблемы очень важны. Когда ты высказываешься о таких проблемах, в этом есть нечто благородное.

Почему Себ решил уйти? Я могу судить только со стороны. Помимо Формулы-1 у Себа есть жена, дети. В Формуле-1 более 20 гонок в году, очень насыщенный календарь. Многие семейные люди понимают такой выбор. Из-за последних сезонов это решение стало эмоциональным, потому что Себ уже не просто пилот Формулы-1, он стал кем-то большим. Я ценю это в нём», — приводит слова Фабиана Феттеля F1-Insider.

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