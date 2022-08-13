«Я вижу только плюсы». Мик Шумахер заявил, что не испытывает давления из-за своей фамилии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер признался, что знаменитая фамилия не оказывает на него дополнительного давления.



«Я не испытываю давления из-за того, что являюсь Шумахером. Безусловно, во всём есть свои плюсы и минусы, но я вижу только плюсы. Горд, что представляю эту фамилию и могу демонстрировать то, на что способен. В семье меня очень поддерживают и я благодарен им. Мне повезло с родителями. На самом деле хотел бы, чтобы так было у всех. В своё время мне дали возможность расти и развиваться, ни к чему не принуждая.



Я думаю, что преимущество в автоспорте. Чувствую, что не у всех водителей была возможность обучаться спокойно, их воспитывали жёстко, а я никогда не испытывал это», — приводит слова Шумахера Mirror.