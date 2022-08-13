«Как можно описать опыт, который лишает дара речи?» Льюис Хэмилтон посетил Руанду. Фото

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись впечатлениями от поездки в Руанду. Ранее Хэмилтон в ходе своего африканского турне побывал в Намибии.
«Как можно описать опыт, который лишает дара речи? Моей второй остановкой была Руанда. Прекрасный руандийский народ приветствовал нас улыбками и музыкой. Эта поездка действительно показала мне, насколько разнообразна и богата здешняя культура.
Мы поднимались по красивым зелёным полям, где дети пели нам песни. Поднимались на вулкан, где обнаружили горилл. Какое это было зрелище — видеть их в их естественной среде обитания, расслабленными и защищёнными. Это то место, где они и должны быть, в своих собственных домах, свободные, чтобы спокойно жить своей жизнью. Это был глубокий и по-настоящему трогательный опыт. Я влюблен в эту страну. Спасибо за приглашение. Не могу дождаться, когда вернусь», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
- 13 августа 2022
-
09:36
-
09:26
-
00:48
- 12 августа 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:55
-
20:49
-
19:54
-
18:53
-
17:55
-
17:09
-
16:53
-
16:53
-
16:23
-
15:59
-
15:01
-
14:28
-
14:00
-
13:41
-
12:52
-
12:41
-
12:03
-
11:46
-
10:52
-
10:01
-
09:54
-
00:49
- 11 августа 2022
-
23:52
-
22:49
-
21:59
-
20:50
-
19:55
-
18:55
-
17:52
-
16:33