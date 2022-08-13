«Как можно описать опыт, который лишает дара речи?» Льюис Хэмилтон посетил Руанду. Фото

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись впечатлениями от поездки в Руанду. Ранее Хэмилтон в ходе своего африканского турне побывал в Намибии.



«Как можно описать опыт, который лишает дара речи? Моей второй остановкой была Руанда. Прекрасный руандийский народ приветствовал нас улыбками и музыкой. Эта поездка действительно показала мне, насколько разнообразна и богата здешняя культура.



Мы поднимались по красивым зелёным полям, где дети пели нам песни. Поднимались на вулкан, где обнаружили горилл. Какое это было зрелище — видеть их в их естественной среде обитания, расслабленными и защищёнными. Это то место, где они и должны быть, в своих собственных домах, свободные, чтобы спокойно жить своей жизнью. Это был глубокий и по-настоящему трогательный опыт. Я влюблен в эту страну. Спасибо за приглашение. Не могу дождаться, когда вернусь», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: