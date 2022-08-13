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Шварцман высказался о предстоящем участии в двух тренировках за рулём авто «Феррари»

Шварцман высказался о предстоящем участии в двух тренировках за рулём авто «Феррари»
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Гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман высказался по поводу своего участия в двух тренировках за рулём F1-75. Ранее об этом подтвердили в итальянской команде.

«Я немного взволнован. До сих пор не знаю точно, когда именно я буду участвовать, но, несомненно, будет здорово. Я горжусь, что буду пилотировать болид «Феррари». Мы потратили столько часов на то, чтобы улучшить виртуальную машину и максимально приблизить её к реальности. Теперь мне не терпится увидеть результаты этой работы», — приводит слова Шварцмана Motorsport.

По итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок» и стал тест-пилотом «Феррари».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

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