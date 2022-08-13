Албон: пригласил бы в свою команду Ферстаппена и Норриса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, кого бы из действующих пилотов Формулы-1 пригласил в свою команду, будь он руководителем.
«Если при этом мне не нужно учитывать такой аспект, как заработная плата, то, безусловно, я бы взял Макса Ферстаппена. Он обладает исключительным талантом и умеет делать абсолютно всё. С прицелом на будущее я бы также смотрел в сторону других молодых пилотов. Думаю, что «Уильямс» отлично подошёл бы Ландо Норрис. Он отлично ладит с Ферстаппеном, а если позвать с Максом Джорджа Расселла, то, вероятно, это привело бы к конфликтам», — рассказал Албон в интервью Auto Motor und Sport.
В нынешнем сезоне действующий чемпион мира Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя на 80 очков.
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