Вольф оценил шансы «Мерседеса» бороться с «Ред Булл» и «Феррари» после перерыва в Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о потенциале команды после выступления на Гран-при Венгрии, где Льюис Хэмилтон был вторым, а Джордж Расселл показал третий результат. Победу праздновал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».



«Я не хочу говорить, что мы внезапно вернулись в игру и можем выигрывать гонки, потому что не думаю, что это так. В Будапеште у нас получилась суббота, а затем мы пожинали плоды в гонке. Однако я не думаю, что мы достаточно близки к «Феррари» и «Ред Булл», чтобы по-настоящему бороться с ними. Многое ещё предстоит узнать. Кроме того, важно не ошибаться», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.



Напомним, после летнего перерыва соревнования возобновятся в СПА, где пройдёт Гран-при Бельгии. Этап запланирован с 26 по 28 августа.

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