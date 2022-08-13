Эванс одержал победу в гонке Ф-Е в Сеуле. Восемь пилотов одновременно вылетели в отбойник

Новозеландский пилот команды Jaguar Racing Митч Эванс одержал победу в гонке этапа Формулы-Е в Сеуле. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал британец Оливер Роуленд (Mahindra Racing). Топ-3 замкнул представитель Бразилии Лукас ди Грасси (Venturi Team).

Лидер чемпионата бельгиец Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) стартовал седьмым, но отыграл две позиции и занял пятое место. Тем не менее его отрыв от Эванса перед финальной гонкой, которая пройдёт в воскресенье, сократился до 21 балла.



Отметим, что начался заезд на влажной от дождя трассы и был прерван красными флагами на первом круге, когда на луже в одном повороте одновременно вылетели в отбойник сразу восемь гонщиков, включая экс-пилота Формулы-1 Себастьена Буэми и действующего чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.

Финальная гонка сезона-2022 стартует 14 августа в 10:00 мск. Для победы в чемпионате бельгийцу в заключительной гонке достаточно финишировать шестым — оно гарантирует ему первое место независимо от выступления Эванса

Формула-Е. Сеул, первая гонка (топ-10):

1. Митч Эванс (Jaguar) — 30 кругов.

2. Оливер Роуленд (Mahindra) +0.820 сек.

3. Лукас ди Грасси (Venturi) +1.393.

4. Джейк Деннис (Andretti) +1.902.

5. Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) +2.470.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) +3.957.

7. Паскаль Верляйн (Porsche) +4.149.

8. Робин Фряйнс (Envision) +4.508.

9. Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) +4.970.

10. Ник Кэссиди (Envision) +5.325.



Общий зачёт (топ-10):

1. Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) — 195 очков.

2. Митч Эванс (Jaguar) — 174.

3. Эдоардо Мортара (Venturi) — 144.

4. Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) — 136.

5. Лукас ди Грасси (Venturi) — 126.

6. Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) — 118.

7. Робин Фряйнс (Envision) — 114.

8. Джейк Деннис (Andretti) — 111.

9. Ник де Врис (Mercedes-EQ) — 106.

10. Паскаль Верляйн (Porsche) — 71.