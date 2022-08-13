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Эванс одержал победу в гонке Ф-Е в Сеуле. Восемь пилотов одновременно вылетели в отбойник

Эванс одержал победу в гонке Ф-Е в Сеуле. Восемь пилотов одновременно вылетели в отбойник
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Новозеландский пилот команды Jaguar Racing Митч Эванс одержал победу в гонке этапа Формулы-Е в Сеуле. Второй результат по итогам заезда продемонстрировал британец Оливер Роуленд (Mahindra Racing). Топ-3 замкнул представитель Бразилии Лукас ди Грасси (Venturi Team).

Лидер чемпионата бельгиец Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) стартовал седьмым, но отыграл две позиции и занял пятое место. Тем не менее его отрыв от Эванса перед финальной гонкой, которая пройдёт в воскресенье, сократился до 21 балла.

Отметим, что начался заезд на влажной от дождя трассы и был прерван красными флагами на первом круге, когда на луже в одном повороте одновременно вылетели в отбойник сразу восемь гонщиков, включая экс-пилота Формулы-1 Себастьена Буэми и действующего чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.

Финальная гонка сезона-2022 стартует 14 августа в 10:00 мск. Для победы в чемпионате бельгийцу в заключительной гонке достаточно финишировать шестым — оно гарантирует ему первое место независимо от выступления Эванса

Формула-Е. Сеул, первая гонка (топ-10):

1. Митч Эванс (Jaguar) — 30 кругов.
2. Оливер Роуленд (Mahindra) +0.820 сек.
3. Лукас ди Грасси (Venturi) +1.393.
4. Джейк Деннис (Andretti) +1.902.
5. Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) +2.470.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) +3.957.
7. Паскаль Верляйн (Porsche) +4.149.
8. Робин Фряйнс (Envision) +4.508.
9. Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) +4.970.
10. Ник Кэссиди (Envision) +5.325.

Общий зачёт (топ-10):

1. Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ) — 195 очков.
2. Митч Эванс (Jaguar) — 174.
3. Эдоардо Мортара (Venturi) — 144.
4. Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah) — 136.
5. Лукас ди Грасси (Venturi) — 126.
6. Антонио Феликс да Кошта (DS Techeetah) — 118.
7. Робин Фряйнс (Envision) — 114.
8. Джейк Деннис (Andretti) — 111.
9. Ник де Врис (Mercedes-EQ) — 106.
10. Паскаль Верляйн (Porsche) — 71.

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