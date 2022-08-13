Шарль Леклер призвал ФИА вернуть бордюры вместо белых линий

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что границы трассы должны определять бордюры, а не белые линии, которые пилоты зачастую могут не увидеть и в итоге получают штрафы на нарушение границ.



«На мой взгляд, лучше всего вернуть бордюры, потому что это действительно можно прочувствовать и понять, что ты у границы. Иногда в прошлом сезоне мы использовали бордюра в качестве ориентира для того, чтобы определить границы трассы. Это действительно можно ощутить и это помогает быть аккуратнее. С белой линией тяжело, потому что мы можем быть очень близко к ней и не осознавать этого, что усложняет задачу», — приводит слова Леклера GPFans.



Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также раскритиковал линии вместо бордюров и назвал штрафы за нарушение границ неудачной шуткой.

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