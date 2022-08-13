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Кубица рассказал, как авария в 2011 году изменила его жизнь

Кубица рассказал, как авария в 2011 году изменила его жизнь
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица поделился воспоминаниями об аварии, после которой он на несколько лет покинул Формулу-1.

В феврале 2011 года незадолго до начала нового сезона Кубица попал в аварию на раллийной машине, получив несколько тяжёлых травм.

«В течение всех этих лет я был ближе к смерти, чем к жизни. Я понимаю каково это, трудные моменты сделали меня только сильнее и заставили меня ценить жизнь гораздо больше. В каком-то смысле авария сделала мою жизнь лучше, я стал более осознанно к ней относиться. В то же время мне очень жаль, что мир Формулы-1 не оценил моё возвращение и очко, которое я заработал», — приводит слова Кубицы Racingnews365.

В 2019 году Кубица вернулся в Формулу-1 в качестве боевого пилота команды «Уильямс». Польский пилот набрал единственное очко команды в сезоне, но контракт с ним не был продлён.

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