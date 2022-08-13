Хэмилтон объяснил, почему в последнее время у него нет постоянных отношений с девушками

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему в последнее время у него нет длительных отношений. Льюис долгое время встречался с певицей Николь Шерзингер, но в 2015 году пара рассталась.



«На собственном горьком опыте я понял, что не стоит афишировать личную жизнь. Стараюсь говорить об этом совсем немного. В последние годы у меня не было никаких длительных отношений. Но всё просто — на самом деле я очень сосредоточен на работе, вот и всё. Я понял, что не могу делать две или три вещи одновременно, а должен сосредоточиться на одной. Я действительно хотел бы пройти через процесс роста, чтобы достичь такой точки, когда я буду счастлив сам по себе, когда мне будет комфортно в своём пространстве. И когда я кого-нибудь встречу, то хочу, чтобы этот человек был дополнением, а не необходимостью», — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей: