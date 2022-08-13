Шварцман: Леклер и Сайнс обращаются ко мне за советом

Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о том, чем занимается в нынешнем сезоне в «Феррари», и признался, что боевые пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс тоже обращаются к нему за советами.



«В этом сезоне мои обязанности несколько иные. Я много времени провожу на симуляторе, особенно если идёт гоночный уик-энд. По факту управляю третьей машиной, но виртуальной, и таким образом помогаю нашим гонщикам на трассе, сверяю данные. На Гран-при Майами в ночь на субботу мы с инженерами работали до шести утра.



Уже по ходу уик-энда мы получаем данные с трека, изучаем их, затем сравниваем всё на симуляторе. Иногда Шарль Леклер и Карлос Сайнс тоже обращаются ко мне за советами, чтобы определиться с настройками машины», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.

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