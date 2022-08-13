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Спортивный директор «Феррари» объяснил, почему команда пока не отдаёт предпочтение Леклеру

Спортивный директор «Феррари» объяснил, почему команда пока не отдаёт предпочтение Леклеру
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис объяснил, почему в команде дают пилотам бороться, не отдавая приказов.

«Приказы внутри «Феррари» обсуждают больше люди со стороны, чем в команде. Мы уже не раз высказались по этому поводу и чётко представляем нашу позицию. Наша цель — лучший командный результат. «Феррари» идёт в первую очередь.

Безусловно, в какой-то момент чемпионата мы должны будем сосредоточиться на том, чтобы помочь одному из наших пилотов, если так сложится ситуация. Но это не значит, что мы будем ждать, пока разрыв между ними достигнет определённого количества очков. Просто решим, когда это будет правильнее всего», — приводит слова Мекиса Autosport.

На данный момент Шарль Леклер опережает своего напарника Карлоса Сайнса на 22 очка.

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