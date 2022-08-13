Култхард объяснил, в чём прибавил Ферстаппен по сравнению с чемпионским сезоном

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал выступать быстрее, чем в прошлом сезоне.
«После Абу-Даби у нас было запланировано интервью с Максом. Его менеджер настоял именно на разговоре со мной. Они были очень спокойны. Так, Ферстаппен сказал, что всё, что его ждёт в карьере дальше, станет лишь бонусом. Понятно, что легко так говорить, но я верю в его искренность. Он достиг своей цели, и это видно.
Стал ли он быстрее? Нет, потому что это невозможно, если посмотреть на предыдущий сезон. Но он расслабился и стал более спокойным. Посмотрите на Леклера и увидите, что небольшой страх есть. Это логично. Но Макс ошибок не допускает и может выигрывать даже такие гонки, как в Венгрии», — сказал Култхард в интервью Motorsport.
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