Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард объяснил, в чём прибавил Ферстаппен по сравнению с чемпионским сезоном

Култхард объяснил, в чём прибавил Ферстаппен по сравнению с чемпионским сезоном
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал выступать быстрее, чем в прошлом сезоне.

«После Абу-Даби у нас было запланировано интервью с Максом. Его менеджер настоял именно на разговоре со мной. Они были очень спокойны. Так, Ферстаппен сказал, что всё, что его ждёт в карьере дальше, станет лишь бонусом. Понятно, что легко так говорить, но я верю в его искренность. Он достиг своей цели, и это видно.

Стал ли он быстрее? Нет, потому что это невозможно, если посмотреть на предыдущий сезон. Но он расслабился и стал более спокойным. Посмотрите на Леклера и увидите, что небольшой страх есть. Это логично. Но Макс ошибок не допускает и может выигрывать даже такие гонки, как в Венгрии», — сказал Култхард в интервью Motorsport.

Новость по теме
Экс-пилот Ф-1 назвал гонщиков, помимо Леклера, способных навязать борьбу Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022