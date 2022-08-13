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Сайнс: «Феррари» нужно взрослеть, чтобы бороться за победы

Сайнс: «Феррари» нужно взрослеть, чтобы бороться за победы
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что итальянской команде нужно продолжать прогрессировать, чтобы бороться за победы.

«Очевидно, что нашей команде нужно продолжать взрослеть и продолжать совершенствоваться, чтобы у нас была возможность стабильно побеждать. Думаю, что на Гран-при Венгрии нам просто не хватало скорости. Во время Гран-при Австрии, на родной трассе «Ред Булл», никто ведь не говорил, что им нужно прибавлять. У них был ужасный темп там, у нас — здесь. Нам нужно проанализировать, чтобы это не повторилось, потому что в пятницу мы были быстры при более высокой температуре, а в гонке столкнулись с трудностями в более холодных условиях. Нужно разобраться с этим», — цитирует Карлоса Сайнса RacingNews365.

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