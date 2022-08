Евгений Лосев выиграл квалификацию RDS GP в Санкт-Петербурге с рекордными 100 баллами

Квалификация пятого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии в Санкт-Петербурге стала исторической — во второй раз в сезоне-2022 пилот смог проехать с максимально возможным результатом 100 баллов. И вновь эту победу записал на свой счёт представитель команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT, на этот раз — Евгений Лосев.



К пятому этапу RDS GP-2022 на трассе «Игора Драйв» Евгений Лосев подготовил новый двигатель для своей Toyota Mark II, и этот спортивный дебют оказался результативным. Первой же попыткой в квалификации пилот из Иркутска настолько впечатлил судей, что те оценили проезд на максимально высокие в дрифте 100 баллов. Правда, на второй квалификационной попытке выявились технические проблемы с двигателем. В топ-32 пилот SINTEC FRESH AUTO DRIFT аккуратным проездом bye run обеспечил себе место в топ-16, а своих механиков — работой. К воскресным дуэлям автомобиль пообещали вернуть к победным кондициям.



Ближе всех к результату Лосева приблизился Георгий Чивчян — 98 баллов обеспечили лидеру «Форвард Авто» второе место в квалификации. Третьим стал Аркадий Цареградцев из «FailCrew Дарксайд». 97 баллов позволили ему опередить не только двух пилотов «Форвард Авто», Леонида Шнайдера (95 баллов) и Романа Тиводара (93 балла), но и представителя SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дамира Идиятулина (93 балла). Замкнули «клуб 90+» Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) и Сергей Сак (BY Motorsport), набравшие по 91 баллу каждый.



На стадии топ-32 обязательный проезд bye run без соперника получили шесть лидеров квалификации. И на этот раз организаторы подготовили для них новое испытание. Если на прошлом этапе в Красноярске судьи определяли того, кто покажет максимальный угол на постановке, то в Санкт-Петербурге сравнивали уже скорости. Условия были простыми — показать максимальную скорость на постановке и после инициации заноса удержаться в пределах трассы. Удалось это не всем, а лучшим в сражении стал Леонид Шнайдер из «Форвард Авто» – 176 км/ч.



RDS GP. «Игора Драйв». Квалификация. Топ-3:



Евгений Лосев (Sintec Fresh Auto Drift) — 100 баллов

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 98 баллов

Аркадий Цареградцев («FailCrew Darkside») — 97 баллов



Парные заезды в субботу оказались богаты на интересные моменты. Чарльз НГ из команды STAR PЁR STARS AIMOL, проводящий второй этап на российском гиперкаре Flanker F, взял верх в дуэли с Николаем Горковенко (Carville Racing). Дебютант RDS GP Григорий Бурлуцкий неплохо проявил себя в квалификации, но в топ-32 уступил более опытному Сергею Саку из BY Motorsport. А Фёдор Воробьёв, выступающий на легендарном ВАЗ-2105 «Жигацарь», взял верх над Ильёй Федоровым и наконец-то прервал свою нерезультативную серию, пройдя в топ-16.



Пересевший на Toyota Mark II представитель команды «Московский спорт» Фёдор Дзежиц не смог победить Бориса Абрамова (STAR PЁR STARS AIMOL), а ошибки Антона Дмитриенко (BY Motorsport) не позволили тому преодолеть Никиту Шикова (Carville Racing). Помарки в пилотаже помешали выйти в топ-16 Евгению Ружейникову («Московский спорт»), Степану Азарову и Антону Дубовику. Но в паре других дуэлей топ-32 результат оказался весьма необычным.



Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) сенсационно уступил Алексею Вахтину («FailCrew Дарксайд»). Лидируя, Мигаль вылетел за пределы трассы всеми четырьмя колёсами, что считается критической ошибкой, и в роли преследователя тоже не смог проехать без помарок. А Магомеда Омарова подвела техника — в первом же заезде автомобиль пилота LUKOIL Racing Drift Team загорелся, и его соперник Владислав Шубадеров через bye run обеспечил себе место в топ-16.

RDS GP. «Игора Драйв». Топ-16:



Евгений Лосев — Чарльз НГ

Сергей Сак — Алексей Вахтин

Леонид Шнайдер — Владислав Шубадеров

Дамир Идиятулин — Фёдор Воробьёв

Георгий Чивчян — Борис Абрамов

Григорий Гусев — Никита Шиков

Аркадий Цареградцев — Андрей Астапов

Роман Тиводар — Дмитрий Ермохин



С учётом сюрпризов, которые преподнесли квалификация и дуэли топ-32 в Санкт-Петербурге, заезды стадии топ-16 обещают быть особенно интересными. В некоторых парах весьма неожиданный состав пилотов, что сделает борьбу за места на подиуме ещё более непредсказуемой.



Пятый этап RDS GP-2022 на «Игоре Драйв» продолжится в воскресенье, 14 августа. Парные заезды топ-16 стартуют в 12:30 по местному времени.