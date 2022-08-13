Тост: Ральф Шумахер может выиграть много титулов, как и его брат

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился воспоминаниями о начале карьеры Ральфа Шумахера.



«Ральф был сенсационно быстр и невероятно талантлив. Он быстро учился и быстро реализовывал потенциал. Важнейшим событием в начале его карьеры была победа в японской Формуле-Ниппон. Это был очень конкурентный чемпионат, в котором европейцу победить было практически невозможно.



Я ездил вместе с Ральфом в Японию, но ему не понравилось там. Его контракт был рассчитан на два года, но я сказал ему, что если он выиграет титул в первый год, то сможет уехать раньше. И он так и сделал.



Добавьте к этому сильный чемпионат GT. Я до сих пор помню его пророчество в Сильверстоуне, когда он тестировал «Макларен» в 1996 году. Машина была на шинах «Гудьир». До этого Ральф уже тестировал «Бриджстоун» в Японии. Так что он вылез из кокпита и сказал: «Если «Гудьир» ничего не придумает, то у них будут проблемы с «Бриджстоуном». Так и вышло.



Ральф на стадии работы тест-пилотом был очень хорош. Что до его времени в Формуле-1, то он выступал с сильными напарниками, такими как Монтойя и Баттон, и при этом он был лучше них.



Его проблема в том, что он никогда не оказывался в нужном месте в нужное время — иначе он выиграл бы много титулов, как его брат. Что реально стоило ему скорости, так это две сильные аварии. Первая на тестах в Монце в 2003-м, а вторая — в Индианаполисе в 2004 году», — приводит слова Тоста F1-Insider.