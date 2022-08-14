Даннер: Формула-Е никогда не догонит и не заменит Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер поделился мнением о Формуле-Е.



«Я считаю, что у Формулы-Е здоровое будущее, потому что электромобили становятся привлекательными благодаря гоночным сериям, на что не способен ни один другой сектор автоспорта. Но Формула-Е всегда останется Формулой-Е, она не мутирует в Формулу-1, никогда не догонит её и не заменит.



Формула-1 — вершина развития автоспорта просто из-за своей истории. Формула E — это чемпионат, который всё ещё находится в стадии становления, и его значение будет расти. Как и в других видах спорта, должна существовать не одна дисциплина, которая имеет перспективное будущее. Их может быть несколько, поэтому Формула-Е будет продолжать развиваться и выходить в мейнстрим, но Формула-1 всегда останется номером один», — приводит слова Даннера PlanetF1.

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