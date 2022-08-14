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Хорнер: сомневаюсь, что Алекс Фергюсон беспокоился, что о нём думают другие в мире спорта

Хорнер: сомневаюсь, что Алекс Фергюсон беспокоился, что о нём думают другие в мире спорта
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что не особо обращает внимание на общественное мнение, а просто старается делать всё от него зависящее для своего гоночного коллектива.

«Если это вас как-то беспокоит, то и не стоит браться за такую работу. Мои обязанности — делать всё от меня зависящее для команды и людей, которых я представляю. Возьмём, к примеру, сэра Алекса Фергюсона. Я сомневаюсь, что он когда-либо беспокоился о том, что другие в мире спорта думают о нём. Мой приоритет и моя прерогатива — делать всё, что в моих силах», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

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