Штук: обидно, сколько очков «Феррари» уже потеряла в этом сезоне Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мыслями о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Феррари» нужно действовать. Я считаю, что у этой команды высокий потенциал. Но если они хотят бороться, то ошибки, которые они совершили в этом году, больше не должны повторяться. Обидно, сколько очков они уже потеряли в этом сезоне. Если бы они не допустили этих ошибок, Леклер был бы намного выше в общем зачёте», — приводит слова Штука издание Eurosport.de



Напомним, в Кубке конструкторов «Феррари» в настоящее время занимает второе место, имея в активе 334 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 431 балл.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: