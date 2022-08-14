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Штук: обидно, сколько очков «Феррари» уже потеряла в этом сезоне Формулы-1

Штук: обидно, сколько очков «Феррари» уже потеряла в этом сезоне Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мыслями о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Феррари» нужно действовать. Я считаю, что у этой команды высокий потенциал. Но если они хотят бороться, то ошибки, которые они совершили в этом году, больше не должны повторяться. Обидно, сколько очков они уже потеряли в этом сезоне. Если бы они не допустили этих ошибок, Леклер был бы намного выше в общем зачёте», — приводит слова Штука издание Eurosport.de

Напомним, в Кубке конструкторов «Феррари» в настоящее время занимает второе место, имея в активе 334 очка. Возглавляет рейтинг австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 431 балл.

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