Ландо Норрис: нынешняя машина «Макларена» вообще мне не подходит

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что нынешний болид команды не подходит стилю его пилотирования.



«Я не думаю, что есть хоть какие-то причины говорить, что машина сделана под меня. Из того, что мне нужно от болида, получать приходится в итоге как бы противоположное! И да, я бы сказал, что машина, которая у меня сейчас есть, совершенно не соответствует моему стилю пилотирования и вообще мне не подходит.



Да, всё не так уж плохо, но что есть, то есть. К этому необходимо приспосабливаться. Вот почему я чувствую, что в этом году проделал хорошую работу, адаптируясь к чему-то, что не совсем то, что мне нужно», — приводит слова Норриса издание Motorsport.

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