Алекс Албон назвал свою проблему во время выступлений за «Ред Булл»

Пилот команды «Уильямс» Алекс Албон рассказал о проблемах во время выступлений за «Ред Булл». Напомним, в 2019 году Албон дебютировал в «Торо Россо», после чего был переведён в «Ред Булл», поменявшись местами с французом Пьером Гасли.
«На тот момент я чувствовал себя подготовленным, однако я бы сказал себе, что опыт даром не даётся. На всё нужно время. Несмотря на то что в прошлом году я не выступал в Формуле-1, я чувствую себя лучше, чем раньше. И когда я говорю об опыте, то говорю не только о пилотировании.
Не сказал бы, что что-то пошло не так, поскольку это было бы преувеличением. Меня включили в топовую команду и сделали это без тестов годом ранее. Если вы посмотрите на сегодняшнюю молодёжь, то у неё есть возможность развиваться постепенно», – приводит слова пилота издание Auto Motor und Sport.
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