Видео: нарушитель проехал по чешскому шоссе на гоночном болиде

Курьёзный инцидент произошёл в районе города Пршибрам (Чехия). Очевидец опубликовал видео с шоссе общего пользования, по которому ехал гоночный болид, раскрашенный в цвета команды «Феррари». В настоящий момент полиция разыскивает нарушителя, личность которого установить не удалось.

Напомним, похожий инцидент произошёл также в Чехии в 2019 году, когда на шоссе был замечен болид Dallara GP2/08, использовавшийся в чемпионате GP2 (нынешней Формуле-2) в период 2008-2010 гг. Именно за рулём такого болида титул чемпиона GP2 завоевал немецкий пилот Нико Хюлькенберг в 2009 году.

Машины моносерии не могут быть участниками дорожного движения на обычных трассах. Их необходимо подводить к стандартам городских дорог.