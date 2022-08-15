Фернандо Алонсо объяснил, почему прервал карьеру в Формуле-1 в 2018 году
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский ветеран Фернандо Алонсо объяснил своё решение прервать выступления в серии после сезона-2018.
Напомним, по итогам сезона-2018 Алонсо, на тот момент выступавший за «Макларен», занял 11-е место, после чего ушёл на два года.
«Я прервал выступления в 2018 году, потому что у меня в голове были и большие вызовы. Был Ле-Ман, был IndyCar, я хотел испытать себя в ралли-кроссе. В 2018, 2019 году возможности для того, чтобы гоняться здесь, в паддоке, не были привлекательными.
Выигрывала только одна команда, только Боттас и Хэмилтон, они боролись за победу в каждой гонке и поулы. Так что это было самое подходящее время для того, чтобы прерваться», – приводит слова Алонсо издание Racingnews365.
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